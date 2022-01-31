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Названы семь признаков «плохого» холестерина

Георгий Соланович

Общество
Названы семь признаков «плохого» холестерина
Фото: Pexels

Повышенный уровень липопротеинов низкой плотности в организме может вызвать атеросклероз. Об этом сообщил Vascular Institute of New York.

«Плохой» холестерин — это и есть липопротеины низкой плотности. Атеросклероз в свою очередь характеризуется накоплением холестерина на оболочке артерий, вследствие чего нарушается нормальное кровообращение. Если болезнь поражает руки, даже невооруженным глазом можно заметить необычные симптомы.

Среди проявлений «плохого» холестерина ученые отмечают боль, дискомфорт и тяжесть при движении рукой, изменение цвета кожи на пальцах, отсутствие пульса на запястье, медленный рост волос и ногтей на руке и медленное заживление ран. Первичные симптомы — боль, скованность и дискомфорт.

В Vascular Institute of New York уточнили, что если держать руку в неподвижном состоянии, то каких-либо изменений заметить будет нельзя.

Ранее диетолог рассказала, о каких опасных заболеваниях сигнализирует избыток жира на животе. Например, следствием переизбытка веса может быть ожирение отдельных органов человека: сердца, печени или поджелудочной. Ожирение сердца, например, увеличит артериальное давление, что приведет к инфаркту или инсульту

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