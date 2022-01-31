В России за сутки выявили 124 070 новых случаев коронавируса

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За последние сутки в России выявили 124 070 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в понедельник, 31 января, говорится на портале «Стопкоронавирус.РФ».

Из них в больницу доставлены 9090, что на восемь процентов меньше, чем днем ранее. Российские медики вылечили от COVID-19 еще 30 130 человек — это на 4,1 процента больше, чем 30 января. Количество смертельных случаев составило 621.

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса заболели 11 861 077 человек. Полностью выздоровел 10 248 281 пациент, умерли 331 349 человек, говорится на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России остался на уровне 64,4 процента. Также она отметила, что по состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла — 79 269 115 раз. При этом в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области и на Чукотке иммунитет превышает 80 процентов. Показатель рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, учитывающей как переболевших, так и привитых граждан.