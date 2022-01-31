Москвичам рассказали, почему в городе выгодно ездить на электромобилях

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Машины с двигателем внутреннего сгорания уступают электрокарам в экономичности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 31 января.

В ведомстве отметили, что для электрических автомобилей в городе организована бесплатная стоянка на уличных парковках.

Помимо этого, за электрокар не предусмотрен транспортный налог. Также владельцам таких машин предоставляются бесплатные зарядные сессии на городских станциях.

— Рядом с каждой ЭЗС оборудованы специальные места, предназначенные только для электромобилей и заряжаемых гибридов, — заключили в сообщении пресс-службы.

Правительство Москвы выделило 130 миллионов рублей на установку дополнительных зарядных станций для электромобилей (ЭЗС). До конца 2022 года в столице появится еще 50 таких станций. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в декабре прошлого года. Сейчас в городе действуют 109 зарядных станций для электромобилей, из которых 42 соответствуют новому городскому стандарту.