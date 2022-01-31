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«Меня никогда не было рядом»: Васильева рассказала о серьезной болезни сестры

Георгий Соланович

Общество
«Меня никогда не было рядом»: Васильева рассказала о серьезной болезни сестры
Фото: Youtube / А поговорить?

Сестра российской актрисы Татьяны Васильевой Алла находится на попечении артистки и борется с болезнью сосудов. Об этом сообщила сама Татьяна Васильева.

По словам актрисы, Алла всегда была опорой в семье, ухаживала за родственниками и никогда не думала о себе. Однако в один момент сестра Татьяны пережила много стресса, и теперь сама нуждается в помощи: за три месяца из-за онкологии она потеряла и ребенка, и мужа, а из-за душевных переживаний у нее развилось серьезное заболевание — непроходимость сосудов.

Васильева уверяет, что ее сестра терпит очень сильную боль и постоянно принимает обезболивающие.

— Она никогда не занималась собой, она вытягивала всех из могилы. Меня никогда не было рядом, я артисткой хотела стать, все это было на ее плечах. Все, чего я добилась, — благодаря ей. Я считаю, что моя сестра святая, — резюмировала актриса в беседе с НТВ.

Ранее народная артистка РФ рассказала о том, как сталкивалась с харассментом в своей карьере, и поделилась своим отношением к этому. В Театре Сатиры актриса встретилась с режиссером Валентином Плучеком, который дал Васильевой много ярких ролей в спектаклях. На протяжении многих лет они были больше чем просто коллеги.

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