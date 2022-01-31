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Еще 32 коммерческих объекта построят в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Еще 32 коммерческих объекта построят в Подмосковье
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Тридцать два новых коммерческих объекта планируют возвести в Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минжилполитики.

В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступило 32 новых проекта. Из них восемь — объекты крупного бизнеса, двадцать четыре — малого.

В числе проектов крупного бизнеса в регионе появятся четыре объекта сельского хозяйства. Они будут расположены в Дмитровском и Волоколамском округах. Еще одно крупное сельскохозяйственное производство появится в Мытищах.

Среди проектов малого бизнеса в регионе появятся центр по обслуживанию и продаже автомобилей в Балашихе, ферма в Истре, здание бытового обслуживания в Красногорске и склады в Богородском и Одинцовском округах.

До этого более двадцати новых объектов здравоохранения появятся в Московской области в 2022 году. Так, масштабный современный медицинский комплекс появится на территории Истры. Его планируют возвести примерно через шесть–восемь месяцев.

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