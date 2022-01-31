«Нищеброд»: Дана Борисова рассказала, как ей пришлось обеспечивать ухажера матери
Итальянец, долгое время ухаживавший за мамой телеведущей Даны Борисовой, — нищий и лжец. Такое заявление сделала сама блогер.
Мать Борисовой и ее ухажер познакомились по переписке. Та показывала иностранцу Москву, кормила в дорогих ресторанах, красовалась перед ним в дорогих украшениях дочери. По мнению телеведущей, мужчина недостоин ее матери, он — простой нахлебник и лжец.
— Я видела, что он нищеброд: жадный, денег нет, питался за ее счет, жил за мой счет, электричество жег, — рассказала Борисова.
Блогер была вынуждена наблюдать за обманом матери из-за ремонта в своей квартире. Итальянец при телеведущей представился поваром, однако не мог приготовить ничего, кроме жареной курицы, заявила Борисова на YouTube-шоу Елены Ханги.
25 января телеведущая прокомментировала недавний скандал вокруг Анастасии Волочковой, которая отказалась надевать медицинскую маску на борту самолета. У себя в сторис звезда отвечала на вопросы подписчиков. Один из них поинтересовался ее отношением к скандалу с Волочковой. Ответ телеведущей был краток. По словам Борисовой, виноват во всем алкоголь.