Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Нищеброд»: Дана Борисова рассказала, как ей пришлось обеспечивать ухажера матери

Георгий Соланович

Общество
«Нищеброд»: Дана Борисова рассказала, как ей пришлось обеспечивать ухажера матери
Фото: instagram/danaborisova_official

Итальянец, долгое время ухаживавший за мамой телеведущей Даны Борисовой, — нищий и лжец. Такое заявление сделала сама блогер.

Мать Борисовой и ее ухажер познакомились по переписке. Та показывала иностранцу Москву, кормила в дорогих ресторанах, красовалась перед ним в дорогих украшениях дочери. По мнению телеведущей, мужчина недостоин ее матери, он — простой нахлебник и лжец.

— Я видела, что он нищеброд: жадный, денег нет, питался за ее счет, жил за мой счет, электричество жег, — рассказала Борисова.

Блогер была вынуждена наблюдать за обманом матери из-за ремонта в своей квартире. Итальянец при телеведущей представился поваром, однако не мог приготовить ничего, кроме жареной курицы, заявила Борисова на YouTube-шоу Елены Ханги.

25 января телеведущая прокомментировала недавний скандал вокруг Анастасии Волочковой, которая отказалась надевать медицинскую маску на борту самолета. У себя в сторис звезда отвечала на вопросы подписчиков. Один из них поинтересовался ее отношением к скандалу с Волочковой. Ответ телеведущей был краток. По словам Борисовой, виноват во всем алкоголь.

Читайте также:
Дана Борисова Семья Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте