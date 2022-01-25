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«Меньше надо пить»: Борисова пошутила над скандалом с Волочковой в самолете

Евгений Белоусов

Общество
«Меньше надо пить»: Борисова пошутила над скандалом с Волочковой в самолете
Фото: instagram/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала недавний скандал вокруг Анастасии Волочковой, которая отказалась надевать медицинскую маску на борту самолета. По словам Борисовой, виноват во всем алкоголь. Об этом телеведущая рассказала во вторник, 25 января, на своей странице в Instagram.

У себя в Stories телеведущая отвечала на вопросы подписчиков. Один из них поинтересовался ее отношением к скандалу с Волочковой. Ответ телеведущей был краток.

— Пить надо меньше, меньше надо пить! И ее любимое Просекко — в первую очередь, — ответила Дана Борисова.

«Меньше надо пить»: Борисова пошутила над скандалом с Волочковой в самолете Фото: Instagram / @danaborisova_official

Волочкова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видео разговора со стюардом рейса, на котором она учинила скандал.

До этого в МВД сообщили, что артистка находилась в состоянии алкогольного опьянения во время скандала на борту самолета, а после посадки она оскорбляла полицейских. На Волочкову составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Накануне видео конфликта балерины и ее бойфренда на борту лайнера появилось в Instagram одной из пассажирок. На кадрах видно, что Волочкова на протяжении долгого времени скандалит и ругается с бортпроводниками. По словам пассажиров, скандал продолжался час.

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