«Нарушение процессов»: гастроэнтеролог рассказал, к чему приводит переизбыток витамина C

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Необходимая доза витамина С в обязательном порядке указывается на упаковке продукта. Там отдельно прописаны профилактические дозировки для детей и взрослых, которые можно принимать, если в рационе не хватает овощей и фруктов. Однако переизбыток витамина С может, наоборот, навредить здоровью. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Макиша.

— Если вы совсем не едите овощей и фруктов, в которых имеется хоть какой-то процент полезного вещества, то можно его запас пополнять в сублимированной форме. Но очень важный момент: пить препарат больше, чем допускается по нормам, не стоит, потому что гипервитаминоз может привести к аллергическим реакциям, тошноте, головокружениям и проблемам с сердцем, — сказала врач.

Она также подчеркнула, что в целом полный список побочек еще не изучен до конца. При этом, отметила врач, давно научно доказано, что избыток продукта нарушает некоторые процессы в нашем организме. Макиша уточнила, что курс лечения и дозировка зависит от особенностей течения заболевания и определяется только врачом, поэтому заниматься самолечением даже в вопросе приема витаминов не стоит.

Также, по словам врача, использование витамина С в «убойных дозировках» для лечения ОРВИ — устаревшая рекомендация.

— На сегодняшний день показано, что витамин С на момент заболевания и на то, как болезнь возникнет и будет протекать, вообще не влияет, — заключила врач.