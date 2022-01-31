Врач рассказала, как правильно принимать витамин С взрослым и детям

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Многие убеждены, что именно аскорбиновая кислота, или витамин С, способна нейтрализовать атаку опасных вирусных инфекций. И в период пандемии гриппа и ковида именно это средство лучше всего защищает организм. Однако, как выясняется, не все так однозначно с этим, казалось бы, абсолютно полезным микроэлементом. «Вечерняя Москва» узнала у врача, в каком виде стоит употреблять витамин С, к чему может привести передозировка и насколько полезен продукт в виде детских мармеладок и конфет.

Выбираем правильные дозы

По словам врача-диетолога, гастроэнтеролога Марины Макиши, есть такое понятие, как профилактическая доза витамина С. И она в обязательном порядке указывается на упаковке продукта — в разделе «Состав». Отдельно вписаны дозировки для детей и взрослых. Отталкиваясь от указанных норм, можно в профилактических целях потреблять продукт:

— Если вы совсем не едите овощи и фрукты, в которых имеется хоть какой-то процент полезного вещества, то можно его запас пополнять в сублимированной форме. Но очень важный момент: пить препарат больше, чем допускается по нормам, не стоит, потому что гипервитаминоз может привести к аллергическим реакциям, тошноте, головокружениям и проблемам с сердцем. В целом полный список побочек еще не изучен до конца. Однако давно научно доказано, что избыток продукта нарушает некоторые процессы в нашем организме.

Врач отметила, что рекомендуемая суточная норма витамина на сегодняшний день выглядит следующим образом:

— Если речь идет о витаминном комплексе, иначе говоря, лекарственном средстве, то его следует принимать внутрь после еды. Взрослым и детям старше 14 лет в профилактических целях следует принимать по 2–4 таблетки (50–100 миллиграммов) в сутки. Детям в возрасте от 6 до 14 лет — по 1–2 таблетки (25–50 миллиграммов) в сутки.

По словам эксперта, лечебные дозы для детей и взрослых составляют по 2–4 таблетки (50–100 миллиграммов) от трех до пяти приемов в течение дня. Для детей от шести до десяти лет — по четыре таблетки (100 миллиграммов) 2–3 раза в сутки, для детей в возрасте от 10 до 14 лет — по 4–6 таблеток (100–150 миллиграммов) 2–3 раза в сутки.

Макиша уточнила, что курс лечения и дозировка зависят от особенностей течения заболевания и определяются только врачом.

Убойные дозировки

Что касается использования витамина в «убойных дозировках» для лечения простудных заболеваний или избавления от похмелья — все эти рекомендации, заметила врач, давно устарели:

— Это ушло в прошлое. На сегодняшний день показано, что витамин С в момент заболевания на то, как болезнь возникнет и будет протекать, вообще не влияет. Тем не менее его присутствие в рационе помогает чуть быстрее избавиться от проблемы, поэтому смысла принимать львиную дозу витамина на пороге заболевания нет никакого.

Витамины-мармеладки — зло

Отдельно эксперт акцентировала внимание на жевательных витаминах для детей, которые любят родители давать своим чадам. Она отметила, что такие синтетические так называемые полезные сладости являются не чем иным, как маркетинговым ходом:

— На этот счет у меня профессиональная позиция. Очень важно детей приучать к нормальной пище, чтобы они получали витамин С из овощей и фруктов. Это вполне возможно — достаточно угостить его одной мандаринкой, киви или накормить брокколи с болгарским перцем. Все, суточная норма витамина у него есть. А все синтетические витамины, которые упакованы еще в сладкую форму, в которых огромное количество красителей, детям до трех лет вообще давать нельзя. Это все формирует у детей неправильную модель пищевого поведения. Они перестают есть нормальную еду и просят у родителей только сладости. Я считаю, что это больше маркетинговый ход, а не желание насытить детей полезными витаминами в красивой форме.

Эксперт призвала не угощать ребенка такими «полезными сладостями», а приучать к нормальному здоровому питанию, включая в рацион продукты с высоким содержанием витамина С.