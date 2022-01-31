Петр Бирюков рассказал о развитии столичной экстренной авиации

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сотрудники Московского авиационного центра ежегодно совершают более 350 вылетов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 31 января.

Он отметил, что специалисты центра оказывают помощь в тушении пожаров, спасении людей, ликвидации последствий происшествий и экстренной госпитализации пострадавших.

— Сейчас в городском авиапарке 11 воздушных судов. Ежегодно пилоты Московского авиацентра совершают более 350 вылетов, — заявил заммэра.

По словам Бирюкова, экипажи умеют реанимировать человека в воздухе, десантироваться без парашюта и сбрасывать сотни тонн воды на пламя.

— Пять вертолетов помогают тушить пожары. Пять вертолетов госпитализируют пострадавших и больных. Вертолет-разведчик используется для мониторинга обстановки при происшествиях, — говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

До этого Петр Бирюков рассказал, что большую часть летного состава Московского авиацентра составляют офицеры запаса — 90 процентов. Экипажи проводят разведку пожароопасной обстановки, эвакуируют пострадавших в крупных ДТП и экстренно госпитализируют больных, тушат пожары, ищут заблудившихся в лесах. При этом время от получения сигнала до прибытия экипажа в любую точку города составляет до 25 минут.