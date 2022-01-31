«До терминальной комы»: невролог Кузьмин перечислил новые последствия COVID-19

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Новое осложнение коронавирусной инфекции, встречающееся все чаще, — это нейроковид. Это расстройство, проявляющееся различными нарушениями нервной системы. Об этом сообщил невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин.

Этими расстройствами могут быть сильная головная боль, нарушение сознания, покалывание в теле, чувство прохождения тока по конечностям.

По словам врача, в течение самого заболевания происходит нейротоксикоз — быстро прогрессирующая реакция организма на вирусную и микробную инфекцию. Он может утяжелять течение коронавирусной инфекции и приводить к тому, что больной окажется в очень тяжелом состоянии.

— Возможны неврологические расстройства различной степени выраженности — от прекомы до терминальной комы. Могут возникать менингоэнцефалиты, острая некротизирующая энцефалопатия, возможны судорожные приступы, — отметил Кузьмин в комментарии ОСН.

Он добавил, что все чаще пациенты обращаются за консультацией к неврологам после перенесенного коронавируса.

Кузьмин подчеркнул, что на сегодняшний день актуально не острое проявление болезни, а отстроенные последствия коронавируса.

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