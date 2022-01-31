Рекордное число ДДУ с использованием эскроу-счетов зафиксировали в Москве

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Специалисты столичного управления Росреестра зарегистрировали 98 865 договоров долевого участия на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов в прошлом году. Этот показатель на 120 процентов опередил уровень 2020 года. Об этом сообщил руководитель ведомства по Москве Игорь Майданов в понедельник, 31 января.

Он отметил, что в 2021 году доля эскроу от общего объема ДДУ составила порядка 70 процентов.

— Данная схема позволяет исключить риски появления обманутых дольщиков, поскольку застройщик получает деньги в банке только после окончания строительства и исполнения всех своих обязательств перед покупателями квартир. В прошлом году, по данным Москомстройинвеста, зафиксировано рекордное за последние 10 лет количество восстановленных прав — свои квартиры получили свыше пяти тысяч пострадавших граждан, — заявил глава Росреестра по столице.

Только в декабре ведомство зарегистрировало 12 887 ДДУ через эскроу-счета. Показатель стал рекордным с момента перехода столичных застройщиков на такую систему финансирования строительства.

Таким образом Москва стала лидером в 2021 году по количеству договоров через эскроу-счета. Доля города среди всех регионов страны достигла почти 58 процентов.

До этого стало известно, что количество ипотечных льготных кредитов составило 41,7 тысячи в столице за 2021 год. Общий объем займов превысил 241 миллиард рублей.