Суд отправил в колонию двух экс-силовиков по делу об убийстве пенсионера в Петербурге

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Петербурге суд приговорил двух бывших правоохранителей Владимира Гридасова и Даниила Бородулина к длительным тюремным заключениям по делу об убийстве пенсионера МВД. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

— Суд назначил наказание: Бородулину — в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строгого режима, Гридасову — в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении пресс-службы.

1/4 Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 2/4 Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 3/4 Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 4/4 Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Таким образом, суд признал экс-силовиков виновными в убийстве мужчины.

Дело бывших правоохранителей

В мае 2020 года в Петербурге пропал пенсионер МВД. Спустя несколько месяцев после этого полицейские задержали экс-сотрудника ОМОН Бородулина и сотрудника миграционной службы Гридасова. По версии следствия, они посадили пожилого мужчину в машину, пообещав ему помощь в возвращении миллионного долга. Однако вместо помощи злоумышленники задушили пенсионера прямо в автомобиле.