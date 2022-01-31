Биолог Баранова оценила ситуацию с заболеваемостью «омикроном»

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала о ситуации с заболеваемостью штаммом коронавируса «омикрон».

Она отметила, что можно говорить о снижении патогенеза заболевания.

— Вирус уже не может использовать технологию «стелс» и проникать в наши клетки, не задевая никакие сторожки интерферонов. И интерфероны, соответственно, у нас просыпаются и начинают вирус истреблять, и благодаря этому у нас легче немного проходит заболевание, — рассказала она в стриме RT «Летучка».

Она также добавила, что многие люди переносят заболевание в легкой форме, потому что прошли вакцинацию и ревакцинацию. Это защищает их от тяжелых последствий инфекции, поэтому стоит сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких.

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До этого врач Александр Мясников объяснил, как избежать постковидного синдрома. Для этого нужно вести здоровый образ жизни, избавиться от вредных привычек, сбалансированно питаться. Также специалист отметил, что восстановление организма зависит от формы болезни.