Организатора ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат»* арестовали в Москве

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Басманный районный суд Москвы арестовал Казбека Хуранова. Он обвиняется в создании на территории столичного региона ячейки экстремистской организации, запрещенной на территории РФ, «Таблиги Джамаат»*. Об этом в понедельник, 31 января, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Хуранова Казбека Хасановича до 31 марта 2022 года, — заключил собеседник «ВМ».

Хуранова обвиняют в совершении преступления по уголовным статьям «Пропаганда терроризма», «Создание террористического сообщества» и «Содействие террористической деятельности».

В декабре прошлого года российские правоохранители задержали семерых участников ячейки «Таблиги Джамаат»*. В деятельность экстремистской организации вовлекались граждане РФ. Целью экстремистов было создание на территории РФ халифата.

*«Таблиги Джамаат» — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.