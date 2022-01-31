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Ученые назвали неожиданные признаки повышенного холестерина

Евгений Белоусов

Общество
Ученые назвали неожиданные признаки повышенного холестерина
Фото: Pexels

К высокому уровню холестерина могут привести малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Определить у себя наличие повышенного холестерина можно самостоятельно.

Для этого стоит обратить внимание на свои ноги. Если ногти на ногах стали хрупкими, замедлился их рост, но никаких изменений в образе жизни не происходило — это сигнал о повышенном уровне холестерина. Специалисты из Британского фонда сердца утверждают, что причина проблем с ногтями — в затруднении доступа крови к ногам из-за высокого уровня холестерина.

Вторым сигналом, говорящим о проблемах с холестерином, является изменение внешнего вида кожи.

— При заболевании периферических сосудов замедляется рост волос на ногах, бледнеет или синеет кожа, появляются незаживающие раны или язвы, ногти становятся толстыми и непрозрачными, мышцы немеют и тяжелеют, — пишет The Sun.

Кроме того, повышенный уровень холестерина могут у себя выявить люди, страдающие от высокого давления и диабета, говорится в публикации.

Ученые назвали защищающий от рака и продлевающий жизнь напиток. Они сообщили, что употребление зеленого чая — хорошая профилактика некоторых видов рака. Еще специалисты установили, что особые вещества, которые содержатся в нем, продлевают жизнь.

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