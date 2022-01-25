Ученые назвали защищающий от рака и продлевающий жизнь напиток

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Ученые сообщили, что употребление зеленого чая — хорошая профилактика некоторых видов рака. Еще они установили, что особые вещества, которые содержатся в нем, продлевают жизнь.

Специалисты рассказали, что этот напиток также чрезвычайно важен для поддержания здорового кровяного давления и помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам исследователей, зеленый чай полезен для здоровья, потому что в нем содержится множество уникальных антиоксидантов. Он богат полифенолами, в которых содержится подгруппа антиоксидантов под названием катехины. Уникальные молекулы этих антиоксидантов оказывают мощное противоопухолевое воздействие.

Многие специалисты считают, что полифенолы подавляют злокачественные образования, характерные для ряда болезней. По этой причине потребление зеленого чая часто связывают со снижением общей смертности.

Кроме того, регулярное потребление напитка связано с увеличением продолжительности жизни. Ученые обнаружили, что у людей, не страдающих сердечно-сосудистыми болезнями и на протяжении семи лет минимум три раза в неделю пьющих зеленый чай, риск смерти от инфаркта и инсульта снижается на 56 процентов.

— У регулярно пьющих чай пациентов в 50-летнем возрасте жизнь без сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза продлевается на 1,41 года, а продолжительность жизни увеличивается на 1,26 года, — сообщили специалисты.

Многочисленные исследования на животных показали, что молекулы зеленого чая замедляют развитие химически индуцированных раковых опухолей. Более того, если сочетать напиток с химиотерапией, то воздействие лекарств максимально усиливается, а риски снижаются, отметили ученые, передает издание Daily Express.

Врачи обнаружили резко снижающий уровень сахара в крови напиток. Ученые выяснили, что значительно снизить уровень глюкозы всего за несколько минут помогает томатный сок. Его нужно употреблять за полчаса до приема пищи, содержащей углеводы. Если у человека диабет второго типа, то уровень глюкозы всегда может внезапно подняться до опасной для здоровья отметки.