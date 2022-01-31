В ТиНАО за 2021 год проверили 800 километров линий электропередачи с помощью беспилотников

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За прошлый год в Новой Москве проверили 800 километров линий электропередачи с помощью беспилотных аппаратов. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Работы, в рамках которых происходит выявление растительности в охранных зонах линий электропередачи, проводятся с помощью беспилотников самолетного типа.

С их помощью можно обнаружить деревья, которые растут за пределами просек и могут повредить провода.

Беспилотники также позволяют создать цифровое отображение территорий с разрешением до 5 сантиметров. На основе цифровых карт специалисты планируют работы по расчистке охранных зон от растений.

Беспилотные аппараты также помогают ускорить процесс обследования технического состояния опор линий электропередачи.

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник сообщил, что специалисты начали работы по обеспечению энергоснабжением Национального космического центра (НКЦ) на западе Москвы. Он отметил, что площадь строящегося научного комплекса составит порядка 250 тысяч квадратных метров.