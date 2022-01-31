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Каникулы для школьников объявили в Тульской области из-за COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Каникулы для школьников объявили в Тульской области из-за COVID-19
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Внеплановые каникулы в школах Тульской области пройдут с 2 по 11 февраля из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства в понедельник, 31 января.

— Внеплановые каникулы во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования пройдут с 2 по 11 февраля. Школьники и студенты вернутся к учебе 14 февраля, — говорится в сообщении.

В настоящее время по причине болезни уроки в регионе, как уточняется, не посещают 12,6 тысячи школьников и 904 педагога. Для учеников начальной школы на грядущий период при необходимости могут быть открыты дежурные группы.

При этом в зависимости от эпидемиологической ситуации работу смогут продолжить детские сады. Губернатор Алексей Дюмин поддержал данное предложение и поручил местному министерству образования организовать работу, отмечается на сайте правительства Тульской области.

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20 января в РФПИ сообщили со ссылкой на исследование итальянского Института Спалланцани, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон» в два раза превысила эффективность вакцины Pfizer. Исследование проводилось в одинаковых лабораториях с применением двух образцов сыворотки крови пациентов, которые были вакцинированы «Спутником V» и Pfizer. В рамках работы удалось установить, что российская вакцина может нейтрализовать новый вариант вируса с помощью формирования иммунитета за счет высокого титра антител.

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