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Председатель СК РФ Бастрыкин планирует возбудить дела против шестерых судей

Полина Долганова

Происшествия
Председатель СК РФ Бастрыкин планирует возбудить дела против шестерых судей
Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил согласия на возбуждение уголовных дел в отношении шестерых судей. Об этом говорится в повестке внеочередного заседания Высшей квалифколлегии судей России (ВККС).

В отношении бывшего председателя Купинского суда Новосибирской области Тамары Кошлак Бастрыкин планирует возбудить дело по статье «Превышение должностных полномочий». По такой же статье, а также по факту нарушения тайны переписки и переговоров, может быть привлечена мировой судья в отставке из Новосибирской области Татьяна Лисина.

Председатель СК РФ также планирует привлечь к ответственности судью Колосовского суда Омской области Владислава Куминова, который подозревается в нарушении правил ПДД.

Судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский, в свою очередь, может быть привлечен за нарушение правил дорожного движения со смертельным исходом, а также за то, что он скрылся с места происшествия.

В отношении судьи Ленинского суда Владикавказа Родиона Антипина СК планирует возбудить дело по факту вымогательства взятки, а в отношении экс-председателя Пестречинского суда Татарстана Ирека Набиева — по факту мошенничества, взяточничества, похищения человека, незаконного оборота наркотических веществ и подделки документов.

Соответствующие обращения планируется рассмотреть на заседании 7 февраля.

Накануне сообщалось, что в Петербурге суд приговорил двух бывших правоохранителей Владимира Гридасова и Даниила Бородулина к длительным тюремным заключениям по делу об убийстве пенсионера МВД.

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