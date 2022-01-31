Эпидемия слабоумия: в МФТИ спрогнозировали распространение деменции к 2050 году

Фото: Unsplash

Деменция — одна из самых больших проблем современного человечества. Ее опасность увеличилась на фоне старения и роста населения планеты. Ожидается, что к 2050 году каждый четвертый человек на Земле старше 80 лет будет страдать от деменции. Это спрогнозировала международная группа ученых, среди которых сотрудники лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ.

С каждым годом число страдающих от деменции людей все увеличивается. В 2019 году количество людей с этим недугом в целом по миру составило 57,4 миллиона человек. По словам ученых, уже к 2050 году это количество вырастет до 152,8 миллиона.

Так, например, в России ожидается рост числа заболевших на 107 процентов. Это чуть больше ожидаемого прогноза других стран Восточной Европы со средним показателем 92 процента.

Менее всего «эпидемии деменции» подвергнутся страны Азиатско-Тихоокеанского региона (53 процента) и Западной Европы (74 процента). Ученые связывают такие благоприятные цифры с высоким уровнем медицины и образования. Немаловажным фактором является и успешное лечение сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако абсолютное число заболевших все равно будет расти. Сильнее всего пострадают страны Северной Африки и Ближнего Востока, где ожидается увеличение числа больных на 367 процентов. Практически такой же высокий рост ожидается в странах к югу от Сахары — 357 процентов.

Ученые также отметили, что в 2019 году деменцией чаще страдали женщины. А вероятность развития деменции с возрастом, по данным исследования, удваивается каждые пять лет. Эти тенденции сохранятся и к 2050 году.

— К сожалению, деменция на текущий момент не поддается лечению какими-либо известными классическими методами. Фармакология, трансляционная медицина, стимулирование мозга — все они пока далеки от того, чтобы предложить действенное лечение, — заявил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Никита Отставнов.

Но, утверждает он, известны факторы риска развития деменции. В список факторов вошли низкий уровень образования, гипертония, нарушения слуха, курение, ожирение в среднем возрасте, депрессия, отсутствие физической активности, диабет, а также длительная социальная изоляция, чрезмерное употребление алкоголя, травмы головы и частично загрязнение воздуха.

Уточняется, что многие из этих факторов пока поддаются контролю, а их устранение может благополучно повлиять на прогноз ученых.

Ученые назвали увеличивающие риск развития слабоумия продукты. Они установили, что постоянное употребление обработанного мяса увеличивает риск развития слабоумия на 44 процента.