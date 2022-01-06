Ученые назвали увеличивающие риск развития слабоумия продукты

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Ученые установили, что постоянное употребление обработанного мяса увеличивает риск развития слабоумия на 44 процента.

Исследователи уточнили, что такие продукты как колбасы, ветчина и бекон, способны увеличить риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

Специалисты проанализировали почти 400 тысяч единиц данных Британского биобанка, которые охватывали генетические данные и детали историй здоровья почти 500 тысяч участников в возрасте от 40 до 69 лет из Великобритании. Они изучили, как часто участники ели обработанное мясо, чтобы выяснить, связано ли употребление различных видов мяса с повышенным риском развития деменции в будущем. Ученые выяснили, что употребление 25 граммов обработанного мяса (примерно столько весит ломтик бекона) ежедневно увеличивает риск развития слабоумия на 44 процента.

Исследователи сообщили, что во всем мире зарегистрировано около 50 миллионов случаев деменции, при этом каждый год регистрируется почти 10 миллионов новых случаев, сообщается в китайской научной газете «Кэцзи жибао».

Врачи рассказали, какие напитки повышают риск развития деменции в три раза. Они напомнили, что деменция представляет собой тяжелый комплекс симптомов, связанных с прогрессирующим ухудшением работы мозга. Болезнь Альцгеймера сопровождается ухудшением памяти, снижением интеллекта и нарушением поведения. Ученые выявили связь между риском развития деменции и искусственно подслащенными напитками.