Врачи назвали напиток, повышающий риск развития деменции в три раза

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Врачи напомнили, что деменция представляет собой тяжелый комплекс симптомов, связанных с прогрессирующим ухудшением работы мозга. Болезнь Альцгеймера сопровождается ухудшением памяти, снижением интеллекта и нарушением поведения.

Ученые выявили связь между риском развития деменции и искусственно подслащенными напитками. К ним относятся любые низкокалорийные или диетические напитки, которые содержат искусственные подсластители.

Исследователи выяснили, что употребление сладких напитков может влиять на риск развития инсульта или слабоумия.

По слова врачей, чтобы снизить риск развития деменции нужно отказаться от курения, свести к минимуму употребление алкоголя, соблюдать здоровую сбалансированную диету, в частности, ежедневно съедать не менее пяти порций фруктов и овощей. Кроме того, следует выполнять физические упражнения (не менее 150 минут в неделю), регулярно проверять уровень артериального давления и контролировать его, при наличии диабета нужно соблюдать диету и принимать лекарства, сообщается на портале Express.

Ученые назвали напиток, от которого быстро стареют. Употребление воды и чая приносит пользу людям в возрасте. Но существуют напитки, которые оказывают вредное воздействие на организм, особенно после 50 лет.