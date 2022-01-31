Слепота и сыпь: иммунолог Болибок рассказал о возможных последствиях «омикрона»

Фото: pixabay.com

В период постковидного синдрома после «омикрон»-штамма у пациента могут ухудшиться зрение и появиться сыпь на теле. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, на сегодняшний день среди российских пациентов не обнаружены случаи появления «постковида» после «омикрон»–штамма, так как первые признаки синдрома возникают спустя месяц после выздоровления:

— «Омикрон» начался после январских праздников: подъем зафиксировали где-то 10–12 января. То есть не прошло и месяца, чтобы дать максимально компетентную оценку тому, какие нежелательные последствия возникают после перенесенной инфекции.

В свою очередь зарубежные ученые, как уточнил Болибок, подтверждают, что даже новый штамм имеет свой исход:

— Несмотря на то, что «омикрон» по сравнению с уханьским штаммом и «дельтой» не вызывает особых осложнений. Они все же могут возникать. Например, как и при прошлых вариантах вируса, у человека наблюдается длительное восстановление обонятельных способностей и вкусовых ощущений. Но стоит отдельно отметить, что при «омикроне» человек теряет нюх и вкус уже практический на последней стадии лечения, когда он практически здоров. В то время как раньше эти функции организма пропадали как раз на первых этапах заражения.

В отдельных случаях после «омикрона», подчеркнул врач, у человека долго может наблюдаться туман в голове, слабость, суставные и мышечные боли, а также выпадение волос.

Отдельно врач рассказал о последствиях, которые могут ждать детей после лечения нового штамма:

— У группы юных пациентов при постковиде чаще стали возникать скотомы, или микротромбозы глаза. Также маленькие пациенты часто жалуются на возникновение расстройства желудочно-кишечного тракта, но это наблюдалась и ранее.

А вот совсем новым проявлением постковидного синдрома, который развился именно при «омикроне», врач отметила необычную сыпь, которая возникает и у детей.

В заключение Болибок отметил, что пока полный список побочных эффектов после «омикрона» неизвестен. И делать окончательные выводы можно будет лишь спустя не менее 4–5 месяцев.