Мавзолей Ленина закроют для посетителей на весь февраль

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Россия, Москва, Красная площадь, 9 Карта всех событий

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей с 1 по 28 февраля из-за профилактических работ. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

— В связи с проведением профилактических работ в период с 1 по 28 февраля 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина осуществляться не будет, — передает сообщение Интерфакс.

В октябре 2020 года представители Русской православной церкви (РПЦ) предложили превратить мавзолей в музей. В то же время отмечалось, что подходить к вопросу захоронения Владимира Ленина следует осторожно, чтобы не огорчать тех, для кого важен символ коммунизма.

В январе 2022 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что расположение кладбища на Красной площади — это кощунство, так как в то же самое время там находятся торговые ряды, гуляют туристы и проходят увеселительные мероприятия.

Он призвал убрать мемориальное кладбище и вынести тело Ленина из мавзолея.

Мавзолей Ленина был сооружен в 1924 году после смерти вождя пролетариата. За ним, у Кремлевской стены, находится некрополь — место погребения видных деятелей СССР. Рядом с мавзолеем, в частности, похоронены Сталин, Леонид Брежнев, Михаил Калинин, Семен Буденный и Климент Ворошилов.