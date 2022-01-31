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Эксперт объяснил, почему санкционные продукты лучше уничтожать

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, почему санкционные продукты лучше уничтожать
Фото: Pixabay

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, по которому санкционные продукты больше не будут уничтожать. Это касается продуктов, пригодных для питания.

В пояснительной записке к документу указано, что было бы правильнее после проведения экспертизы на пригодность использовать такие продукты по прямому назначению. Проверять качество могут специалисты Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, куда девать продукты, если не уничтожать и насколько правильно применять к ним нынешние меры.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Нужно ли уничтожать санкционные продукты

— Никто не уничтожает санкционные продукты целыми фурами. На рынке есть и дорогие колбасы, и рыба, сыры. Все, что запрещено к ввозу. Это было, есть и будет, и уничтожение — это красивая картинка. Опасно, что не уничтожают вредные продукты. Например, браконьеры добавляют в красную икру вредные вещества для консервации, — сказал эксперт.

Он считает, что предложенная инициатива не будет реализована в силу разных факторов, и единственно правильный вариант — уничтожать «запрещенку»:

— Контролировать это сложно, потому что будут списывать эту гуманитарную помощь и продавать ее на рынке. Так в 90-е в Санкт-Петербурге было с гуманитарной помощью из Германии.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил предложение законодательно запретить уничтожение конфискованных, санкционных или изъятых из обращения продуктов питания.

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