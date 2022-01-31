Ученые рассказали, как меняется поведение животных накануне землетрясения

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Казахстанские ученые при прогнозе землетрясений ведут наблюдения за гекконами, ящерами, кроликами и другими животными в пяти биостанциях. Специалисты отмечают, что поведение животных меняется за сутки и даже за месяц до землетрясения.

Так, ученые заметили усиление беспокойства у змей за 34 дня перед Суусамырским землетрясением. Предполагается, что животные чувствуют выход газов на поверхность земли перед толчками.

Кроме того, представители фауны реагируют на инфразвук и электромагнитные излучения при укрупнении трещин и их слиянии при подготовке землетрясения. Специалисты намерены продолжить наблюдения за животными, передает издание argimenti.ru.

Учены отмечают, что наблюдения за животными проводятся в комплексе с геофизическими и гидрологическими, а также с метеорологическими исследованиями.

8 января участок Великой Китайской стены длиной почти два метра обрушился в результате землетрясения. Уточняется, что участок стены рухнул в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу, который находится в 114-ти километрах от эпицентра.