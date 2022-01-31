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Отклонения должны настораживать: врач рассказала о нормальном уровне тромбоцитов

Евгений Белоусов

Общество
Отклонения должны настораживать: врач рассказала о нормальном уровне тромбоцитов
Фото: pixabay.com

Тромбоциты — самые мелкие, плоские, безъядерные, бесцветные клетки, которые образуются в костном мозге, легких и кишечнике. Они отвечают за восстановление поврежденных тканей. Терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина рассказала, какой уровень тромбоцитов считается нормой и чем грозит отклонение от нее.

По ее словам, тромбоциты способны образовывать тромб, такой механизм защищает организм человека от кровопотери. На микролитр крови приходится от 150 до 400 тысяч тромбоцитов — такой уровень считается нормой. Любые отклонения — серьезный повод обратиться к врачу.

При повышении тромбоцитов в крови появляется тромбоцитоз. Это может говорить о разных заболеваниях, которые протекают незаметно. Например, тромбоцитоз характерен для туберкулеза и иных инфекционных болезней, опухолей, воспалений суставов или воспаленного кишечника, а также анемии.

Если же уровень тромбоцитов понижается, то такое состояние называют тромбоцитопенией. При тромбоцитопении повышается кровоточивость. Это сигнал о возможны аутоиммунных заболеваниях. Также снижение уровня тромбоцитов в крови может быть обусловлено приемом серьезных препаратов. Чаще всего речь идет об антибиотиках.

Кроме того, низкий уровень тромбоцитов может говорить о некоторых видах анемии, инфекционных и наследственных заболеваниях.

— Если вы видите у себя изменения в анализе крови, изменения тромбоцитов, обязательно обратитесь к лечащему врачу. В такой ситуации нам необходимо провести дообследование для того, чтобы определить причины этого состояния. Нам очень важно не допустить начала какого-либо заболевания, — цитирует Тюльпину Пятый канал.

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