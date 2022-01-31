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Новый стандарт приема пациентов с ОРВИ позволяет поликлиникам работать без очередей

Евгений Белоусов

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Новый стандарт приема пациентов с ОРВИ позволяет поликлиникам работать без очередей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С начала января московские поликлиники работают в усиленном режиме. Для оптимизации работы было принято решение перестроить всю систему маршрутизации и распределения потоков пациентов внутри поликлиник. Об этом стало известно в понедельник, 31 января.

Так, например были выделены дополнительные площади для приема пациентов именно с симптомами ОРВИ, они полностью изолированы от других помещений поликлиники, обеспечивая таким образом безопасность для тех, кто обратился в поликлинику с другим заболеванием.

Для посетителей с признаками респираторного заболевания оборудован отдельный вход, где им делают экспресс-тест и берут мазок для ПЦР-анализа — даже при отрицательном результате экспресс-теста.

Уже после этого, в зависимости от результата, пациенты разделяются на два потока и посещают разных специалистов. В поликлиниках стараются обеспечить условия, при которых эти два потока не пересекаются.

Подобное решение не только позволяет не только безопасность посетителей московских поликлиник, но и уже на старте провести максимально быструю диагностику, чтобы определить тактику лечения пациента и выдать нужные лекарства, передает Lenta.ru.

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До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные власти планируют увеличить количество больничных коек для детей с коронавирусной инфекцией почти до 1,3 тысячи. По словам заммэра, дополнительные койки развернут в одном из корпусов Детской больницы имени Сперанского, который перепрофилируется под COVID-19.

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