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Дом на 110 квартир по программе реновации ввели в эксплуатацию на западе Москвы

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 110 квартир по программе реновации ввели в эксплуатацию на западе Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
ул. Большая Очаковская, вл. 35а. Карта всех событий

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома на 110 квартир в Западном административном округе (ЗАО) Москвы в рамках программы реновации жилья. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы.

Уточняется, что новостройка площадью 11,9 тысячи квадратных метров расположена в районе Очаково-Матвеевское по адресу улица Большая Очаковская, владение 35а. Застройщиком выступил Московский фонд реновации жилой застройки.

На первом этаже новостройки будут расположены объекты инфраструктуры, центр информирования населения (ЦИН) и технические помещения, предназначенные для обслуживания дома.

Сам дом оборудован системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре, автоматической пожарной сигнализацией, системами охраны входов и видеонаблюдением. Новостройка также оборудована подземным паркингом, который рассчитан на 45 машино-мест. Кроме того, на придомовой территории оборудована гостевая автостоянка для автомобилей маломобильных групп населения.

Территория вокруг дома озеленена и облагорожена, передает агентство городских новостей «Москва».

28 января глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин заявил, что второй современный дом в районе Кунцево в западном округе столицы был передан под заселение в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы. Предполагается, что всего в новый дом въедут 60 столичных семей.

Всего в Кунцеве в рамках реновации планируется расселить 61 дом. Общая площадь этих зданий составляет 170,7 тысячи «квадратов».

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