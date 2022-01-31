Лэмпард стал главным тренером футбольного клуба «Эвертон»

Фото: instagram/everton

Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера. Об этом сообщили в пресс-службе команды в понедельник, 31 января.

— Бывший полузащитник сборной Англии подписал контракт на два с половиной года, до июня 2024 года, и возглавит первую команду в матче четвертого раунда Кубка Англии против «Брентфорда» на «Гудисон Парк» в субботу, 5 февраля. Назначение Лэмпарда произошло после тщательного процесса найма, когда несколько кандидатов прошли собеседование с мажоритарным акционером клуба и советом директоров, — говорится в сообщении.

Новому наставнику, как уточняется, будет помогать талантливая команда в составе Джо Эдвардса, Пола Клемента и Криса Джонса. Лэмпард назвал огромной честью управлять клубом с такими традициями и масштабом, отмечается на сайте «Эвертона».

13 января руководство футбольного клуба «Краснодар» назначило на должность главного тренера немецкого специалиста Даниеля Фарке. Уточняется, что контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Фарке родился в 1976 году в коммуне Штайнхаузер-ан-дер-Роттум, свою спортивную карьеру он начал на позиции нападающего. Футболист выступал за немецкие клубы «Липпштадт 08», «Вильгельмсхафен», «Боннер» и «Меппен».