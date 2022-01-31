Политолог объяснил решение Польши передать Украине оборонительное вооружение

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Политолог Юрий Светов прокомментировал решение властей Польши отправить на Украину оборонительное вооружение.

По его словам, таким образом страны — члены НАТО избавляются от образцов устаревшей военной техники.

— Под шумок помощи Украине Польша и ряд других членов НАТО сбывают устаревшее военное снаряжение в надежде на то, что потом можно просить у американцев и НАТО поставок новейшего оборудования. Дескать, мы помогли, поиздержались, вы нам давайте чего-нибудь новенького, — отметил Светов в комментарии RT.

Ранее глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох сообщил, что власти Польши приняли решение отправить на Украину оборонительное вооружение.

По его словам, речь идет о десятках тысяч единиц оружия. При этом Солох не уточнил номенклатуру и сроки поставки, передает ФАН.

Ранее в посольстве РФ заявили о подстрекательстве США Киева в отношении Донбасса. По словам представителя дипмиссии, американское оружие поставляется на Украину под предлогом возможного нападения Россией на соседнее государство.