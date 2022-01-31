Сын актера Бориса Щербакова рассказал, когда отца могут выписать из больницы

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Сын Бориса Щербакова Василий рассказал, что его отца выпишут из больницы в течение одного-двух дней.

— У него уже отрицательный ПЦР-тест на коронавирус был на следующий день после госпитализации, — сказал он в комментарии Life.ru.

По словам Василия, у отца наблюдается высокий титр антител благодаря вовремя сделанной прививке против коронавирусной инфекции. Артист также прошел ревакцинацию.

Также Василий отметил опыт и профессионализм врачей столичной 52-й больницы, куда попал известный актер. Он выразил благодарность медицинским специалистам за их оперативные и слаженные действия в столь непростое время пандемии.

Сообщается, что в настоящее время актер дышит самостоятельно, сатурация — 99 процентов.

Ранее стало известно, что актер Борис Щербаков попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Артист обратился к медикам с жалобами на слабость и кашель.

Артист самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где ему и поставили диагноз. На данный момент состояние актера врачи оценивают как средней тяжести.