Бориса Щербакова госпитализировали из-за коронавируса

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Народный артист России Борис Щербаков вновь был госпитализирован с коронавирусом в понедельник, 31 января. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash.

Из симптомов у Щербакова — слабость и кашель. Артист сам обратился в медицинское учреждение, где ему и поставили диагноз. На данный момент состояние актера врачи оценивают как средней тяжести.

В Telegram-канале уточнили, что признаков пневмонии у Щербакова выявлено не было. Сатурация находится на уровне 99 процентов.

В августе артиста уже госпитализировали с двусторонним воспалением легких. В октябре Щербаков попал в больницу с пневмонией.

10 января Щербаков рассказал, как студентом увел свою будущую жену у другого мужчины. Познакомился артист со своей будущей супругой во время обучения в Школе-студии МХАТ, в общежитии. Артист отметил, что тогда его любовь уже была замужем. Полноценный роман между студентами, по словам актера, начался после запланированного по сценарию поцелуя на репетиции одного из спектаклей. Он подчеркнул, что после поцелуя он покраснел и убежал со сцены.

В этот же день народный артист России предложил освободить актера Михаила Ефремова по УДО.