Борис Щербаков вновь госпитализирован с пневмонией в столице

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Российский актер Борис Щербаков снова попал в больницу с пневмонией. Об этом в четверг, 28 октября, сообщает Telegram-канал «Mash».

— ПЦР-тест артиста на ковид пока еще не готов. А осложняется ситуация проблемами с сердцем и прочими сопутствующими заболеваниями, — говорится в сообщении канала.

В августе артиста уже госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Теперь у него наблюдается небольшое поражение легких и пневмония средней тяжести.

Российские звезды тяжело переживают времена пандемии.

26 октября больного коронавирусной инфекцией Валерия Гаркалина ввели в медикаментозную кому, у него развился сепсис. Состояние народного артиста стремительно ухудшается. Его истощенный хроническими заболеваниями организм не может сопротивляться коронавирусу. Известно, что Гаркалин ранее перенес шунтирование сердца. Кроме того, ситуацию отягощает атеросклероз сосудов.

21 октября композитора Виктора Началова, отца и продюсера известной певицы Юлии Началовой, скончавшейся в 2019 году, госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Первые симптомы у 64-летнего мужчины появились за несколько дней до этого. У него поднялась температура, начались кашель и слабость. Результат ПЦР-теста оказался положительным. В итоге Началова поместили в столичную клинику с сатурацией 94 процента. Его состояние оценивается как среднетяжелое.