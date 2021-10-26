Стало известно о критическом состоянии Валерия Гаркалина

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Больного коронавирусной инфекцией Валерия Гаркалина ввели в медикаментозную кому, у него развился сепсис. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, состояние народного артиста стремительно ухудшается. Его истощенный хроническими заболеваниями организм не может сопротивляться коронавирусу.

Известно, что Гаркалин ранее перенес шунтирование сердца. Кроме того, ситуацию отягощает атеросклероз сосудов.

До этого агент артиста Наталья Теплова заявила, что информация о состоянии здоровья Гаркалина додумывается СМИ, так как медики не сообщают его близким никакой официальной информации.

Гаркалин 2 октября попал в больницу с COVID-19. Спустя три дня дочь артиста Ника Гаркалина в беседе с «ВМ» рассказала, что актер чувствует себя хорошо. Артист летом сделал прививку от коронавируса. Однако тяжелые сопутствующие заболевания и сердечная недостаточность привели к ухудшению состояния, пояснила она.

9 октября Теплова рассказала, что Гаркалин находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Позже СМИ сообщили, что состояние артиста значительно ухудшилось. У него, по информации изданий, почти полностью поражены легкие.

Гаркалин, как утверждают СМИ, подключен к ЭКМО, его сатурация упала до 40 процентов. Врачи отмечают, что функции его легких постепенно снижаются, у Гаркалина повышен риск возникновения тромбов, увеличиваются маркеры воспаления.