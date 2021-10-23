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Состояние госпитализированного с COVID-19 Валерия Гаркалина ухудшилось

Михаил Алимов

Общество
Состояние госпитализированного с COVID-19 Валерия Гаркалина ухудшилось
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Состояние госпитализированного с коронавирусом народного артиста Валерия Гаркалина значительно ухудшилось. У него почти полностью поражены легкие. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

— Актер по-прежнему находится в реанимации, он подключен к ЭКМО. Сатурация упала до 40 процентов. Врачи отмечают, что функции легких постепенно снижаются, — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что у артиста повышен риск возникновения тромбов и увеличиваются маркеры воспаления.

18 октября представитель актера Наталья Теплова сообщила, что самочувствие народного артиста России Валерия Гаркалина, госпитализированного с COVID-19, остается стабильным, ухудшений не наблюдается.

Ранее стало известно, что народный артист РФ Валерий Гаркалин, которого доставили в больницу с коронавирусом, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Как сообщила его дочь Ника, отец летом сделал прививку от COVID-19. Однако у актера тяжелые сопутствующие заболевания, сердечная недостаточность, в связи с чем и произошло ухудшение самочувствия.

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