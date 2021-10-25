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«Додумывают кто во что горазд»: агент Гаркалина рассказала о состоянии актера

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Додумывают кто во что горазд»: агент Гаркалина рассказала о состоянии актера
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Информация о состоянии здоровья актера Валерия Гаркалина, который борется с коронавирусной инфекцией, додумывается СМИ. Об этом заявила агент артиста Наталья Теплова в понедельник, 25 октября.

— Я не знаю, где берут информацию СМИ. Возможно, с ними делится сведениями кто-то из медиков, но нам ничего не говорили. Нам только известно, что Валерий Борисович в реанимации. А о том, каково процентное поражение его легких, мы не знаем. А что касается СМИ — додумывают кто во что горазд, — приводит слова Тепловой Teleprogramma.pro.

До этого СМИ сообщили, что состояние артиста значительно ухудшилось. У него, по информации изданий, почти полностью поражены легкие.

Гаркалин, как утверждают СМИ, подключен к ЭКМО, его сатурация упала до 40 процентов. Врачи отмечают, что функции его легких постепенно снижаются, у Гаркалина повышен риск возникновения тромбов и увеличиваются маркеры воспаления.

Гаркалин 2 октября попал в больницу с COVID-19. Спустя три дня дочь артиста Ника Гаркалина в беседе с «ВМ» рассказала, что актер чувствует себя хорошо. Артист летом сделал прививку от коронавируса. Однако тяжелые сопутствующие заболевания и сердечная недостаточность привели к ухудшению состояния, пояснила она.

9 октября Теплова рассказала, что Гаркалин находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

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