Отца Юлии Началовой госпитализировали с коронавирусом в Москве

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Композитора Виктора Началова, отца и продюсера известной певицы Юлии Началовой, скончавшейся в 2019 году, госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в Telegram-канале Mash.

Первые симптомы у 64-летнего мужчины появились несколько дней назад. У него поднялась температура, начались кашель и слабость. Результат ПЦР-теста оказался положительным. В итоге Началова поместили в столичную клинику с сатурацией 94 процента. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

В настоящее время с коронавирусной инфекцией борется еще одна медийная личность — Лариса Гузеева. Находящаяся в больнице в Коммунарке более трех недель актриса назвала коронавирус «жестоким». Своими мыслями она поделилась с подписчиками в Instagram. Телеведущая отметила, что за эти три недели ничего не изменилось. Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. Человек один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым, добавила телеведущая.

20 октября стало известно, что коронавирусом заболел известный актер Сергей Безруков. Об этом он сообщил в личном блоге, успокоив поклонников, что переносит заболевание в легкой форме. В этот же день с коронавирусом госпитализировали ведущего «Доброго утра» на Первом канале Сергея Бабаева.