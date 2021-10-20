Ведущего «Доброго утра» Бабаева госпитализировали с коронавирусом

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У ведущего «Доброго утра» на Первом канале диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в Telegram-канале Mash.

Первые симптомы болезни появились у 45-летнего телеведущего несколько дней назад. У него поднялась температура, появились кашель и одышка.

С диагнозом «пневмония в стадии КТ2» (поражение около 25–50 процентов легких) его госпитализировали.

Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. По данным канала, у телеведущего наблюдаются признаки цитокинового шторма.

В этот же день стало известно, что коронавирусом заболел известный актер Сергей Безруков. Об этом он сообщил в личном блоге, успокоив поклонников, что переносит заболевание в легкой форме.

В настоящее время с коронавирусной инфекцией борется еще одна медийная личность — Лариса Гузеева. Находящаяся в больнице в Коммунарке более трех недель актриса назвала коронавирус «жестоким». Своими мыслями она поделилась с подписчиками в Instagram. Телеведущая отметила, что за эти три недели ничего не изменилось. Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. Человек один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым, добавила телеведущая.