Экологи: Москва — показатель и образец для многих городов по созданию зеленого мегаполиса

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москве удается сохранять баланс между экологией и активным расширением города. Такое мнение высказал в понедельник, 31 января, председатель московской городской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов.

По его словам, увеличивается количество зеленых насаждений в городе, которые в существенной степени нивелируют воздействие мегаполиса на окружающую среду.

— Речь идет о взрослых деревьях на улицах нашего города, которые сразу начинают выполнять свою оздоровительную функцию, — отметил он.

Он также подчеркнул важность проекта по благоустройству особо охраняемых природных территорий (ООПТ), который вызвал недовольство столичных экоактивистов. По его словам, у организации есть разные методики.

— Потому что та же самая прокладка коммуникаций может быть сделана по разным методикам: можно вырыть трактором траншею и повредить кучу деревьев, а можно сделать вручную, сохраняя корни, — рассказал Расулмухамедов.

Для Москвы, добавил Расулмухамедов, очень важно сохранение ее международного имиджа — имиджа зеленого города. Это для столицы ценнее, чем лишние квадратные метры. Однако оставлять природные зоны в городе без контроля нельзя.

— Пока мы не видим, чтобы экосистема восстанавливалась естественным образом. А людей мы остановить не можем. Если что-то оставлять, то придется оградить это высоким забором, — заявил он.

Кроме того, Расулмухамедов рассказал, что организация выступает с инициативой сделать реестр всех насаждений в городе. Это касается не только ООПТ, но и, например, территорий офисов. В будущем это поможет восстановить традиционные экосистемы и вернуть в город исчезнувшие деревья, например рябину и березу.

— Какие-то уникальные городские решения можно транслировать на другие города России, потому что Москва — показатель и образец для многих городов, — передает его слова «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что концентрация нефтепродуктов и металлов в водных объектах Москвы снизилась в два раза. На сегодняшний день в Москве отмечается долгосрочная динамика улучшения состояния водных объектов. По предварительным данным, в 2021 году сохраняется положительная тенденция для рек столицы и Новой Москвы.