Временно изменены маршруты трамваев № 27 и 29

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Соболевский проезд Карта всех событий

По техническим причинам приостановлено движение трамваев № 27 и 29 между Соболевским проездом и станцией метро «Дмитровская». Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На данный момент трамваи курсируют от метро «Войковская» до остановки «Михалково» (МЦК, станция Коптево). На маршруте от остановки «Михалково» до метро «Дмитровская» вместо трамваев работают автобусы.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

21 января сообщалось, что новая перехватывающая парковка появилась около станции метро «Беломорская». Она расположена по адресу улица Беломорская, дом 1.

Там предусмотрено 88 парковочных мест, из них девять — для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья. Машины там можно бесплатно оставить с 05:30 до 02:00 при пересадке на общественный транспорт и совершения не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД.