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Специалисты потеряли следы тигренка в Подмосковье и прекратили поиски

Евгений Белоусов

Город
Специалисты потеряли следы тигренка в Подмосковье и прекратили поиски
Фото: Pixabay
Россия, Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Ермолино Карта всех событий

После нескольких дней поисков тигренка в Подмосковье специалисты заявили, что следы тигренка потерялись. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Специалисты осмотрели всю территорию Ермолино 29 и 30 января и нашли следы тигренка. След обрывается на проезжей части. В министерстве предполагают, что животное, скорее всего, подобрал хозяин.

— Кружащие следы обнаружены на территории поселка Ермолино, поэтому в УМВД «Дмитровское» подготовлено обращение, чтобы участковые в своей работе обратили внимание на возможное содержание дикого зверя и сообщили в министерство, — говорится в сообщении.

Отмечается, что там, где был замечен гуляющий тигренок не установлены камеры наблюдения, передает агентство городских новостей «Москва».

Следы молодого тигра обнаружили на улицах подмосковной деревни Ермолино в субботу, 29 января. Всех местных жителей предупредили и попросили не приближаться к хищнику, если обнаружат его.

До этого сообщалось, что за прошедший 2021 год в московский Центр передержки диких животных поступили 120 животных, из которых 58 уже вернулись в естественную среду обитания.

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