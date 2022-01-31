Терапевт рассказала о влияющих на уровень сахара в крови факторах

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Анализы на уровень сахара в крови могут показать ложные результаты в силу ряда факторов. Об этом сообщила врач-терапевт Елена Треско.

— Сахар в крови — показатель, который (замеряется — прим. «ВМ») на данный момент, то есть мы сейчас сдали — мы получили результат. На него влияет эмоциональное настроение, погрешность в питании, да и если вы накануне сдачи анализа поедите — анализ может быть ложноположительным, — рассказала специалист.

При этом гликированный гемоглобин позволяет узнать уровень повышения глюкозы крови в течение трех месяцев от момента сдачи, добавила она. Его, как считает врач, стоит сделать, если результаты пробы оказались в интервале между 5,55 и 6,4 миллимоля на литр, а также при наличии диабетиков в семье, отмечает Пятый канал.

25 января эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, что экстремальное снижение веса чревато негативными последствиями для здоровья. Наиболее опасно при таком сценарии развитие различных дефицитов витаминов и микроэлементов, предупредила она.

Для женщин старше 60 лет особенно опасна потеря кальция, снижение его уровня в организме и истощение костной ткани, уточнила диетолог. Подобное состояние, как считает эндокринолог, приводит к истощению костной ткани. Переломы могут быть достаточно серьезными и привести к тяжелым последствиям, вплоть до инвалидности и даже гибели, заключила Филиппова.