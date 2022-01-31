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Музей Победы бесплатно покажет фильм «Чемпион мира» 

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы бесплатно покажет фильм «Чемпион мира» 
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 3 февраля приглашает посетителей в киноклуб «Поклонка». В этот день состоится показ фильма «Чемпион мира».

Российский драматический фильм режиссера Алексея Сидорова рассказывает о матче за звание чемпиона мира по шахматам 1978 года между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — Виктором Корчным.

— Дуэль между ними, воплощенная Иваном Янковским и Константином Хабенским, стоит того, чтобы увидеть это кино на большом экране кинотеатра, — говорит ведущий киноклуба «Поклонка», киновед Геннадий Ходос.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации, сообщает пресс-служба музея.

Ранее сообщалось, что дети и подростки могут поучаствовать в интерактивной программе «Битва за Москву. Первая победа!», подготовленной Музеем Победы. Она создана для посетителей одноименной экспозиции музея.

Программа предусматривает интересное взаимодействие с ребятами: прогулки среди трехмерных декораций Москвы в военное время, изучение документов, сокрытие важных объектов от потенциального противника, спасение друзей от снарядов и участие в марше на Красной площади.

Всего экспозиция состоит из девяти разделов, расположившихся на территории 1,2 тысячи квадратных метров. В каждом зале группы школьников под руководством кураторов будут выполнять интерактивные задания.

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