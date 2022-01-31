«Жутко было страшно»: мужчина ограбил москвичку более чем на полмиллиона рублей

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Злоумышленник ограбил москвичку более чем на полмиллиона рублей. Об этом в понедельник, 31 января, сообщила заместитель начальника пресс-службы главного управления МВД России по городу Екатерина Гузь.

По данным представителя ведомства, грабитель подобрал ключи к квартире 50-летней женщины, проживающей на улице Коновалова в Москве, и украл оттуда 350 тысяч рублей, дорогостоящий мобильный телефон и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

— Позвонил ребенок, вечером она из колледжа возвращалась, звонит в истерике, что у нас квартиру обокрали. Я приехала домой, захожу в квартиру, естественно, все раскидано, все вещи. Жутко было страшно. Позвонили в полицию, они очень быстро отреагировали, — рассказала потерпевшая.

Позже правоохранители задержали 43-летнего злоумышленника в городе Балашихе. Он оказался жителем Подмосковья.

Видео: Пресс-служба УВД по ЮВАО

В ходе обыска в его квартире оперативники нашли украденный браслет, который в ближайшее время вернут владелице. Остальными похищенными вещами грабитель распорядился по своему смотрению.

— Спасибо полицейским, что задержали подозреваемого, при котором был обнаружен браслет позолоченный — дочери, мы его опознали, — добавила владелица украденного имущества.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь подозреваемому может грозить до шести лет заключения.