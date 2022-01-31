Театр мимики и жеста пригласил горожан на юбилейную премьеру

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Измайловский бульвар, 41 Карта всех событий

Театр мимики и жеста в текущем году отмечает 60-летний юбилей. К значимой дате театр подготовил подарок зрителям: премьеру пластического спектакля «История одного Ха(о)уса». Показы состоятся 5 и 18 февраля.

Спектакль поставила режиссер Евгения Акс по собственному сценарию. В сценической истории гармонично слились психологическая драма и выразительная пластика, специально написанная музыка и эмоциональный жест.

Постановка состоит из шести историй, объединенных темой человеческого одиночества. Люди, живущие в одном доме, разделены не только стенами своих квартир — между ними вырастают стены безразличия и непонимания. Повседневные заботы и копящаяся усталость делают людей глухими, они уже не хотят или не могут слышать других. Разговор о чужих проблемах становится «белым шумом», непреодолимое стремление излить свои мысли, чувства, желания превращает общение в звуковой хаос, в котором каждый слышит только себя. И в итоге человек оказывается один на один с не слышащим его миром.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщает пресс-служба театра.