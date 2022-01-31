Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Театр мимики и жеста пригласил горожан на юбилейную премьеру

Ольга Маркова

Развлечения
Театр мимики и жеста пригласил горожан на юбилейную премьеру
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Измайловский бульвар, 41 Карта всех событий

Театр мимики и жеста в текущем году отмечает 60-летний юбилей. К значимой дате театр подготовил подарок зрителям: премьеру пластического спектакля «История одного Ха(о)уса». Показы состоятся 5 и 18 февраля.

Спектакль поставила режиссер Евгения Акс по собственному сценарию. В сценической истории гармонично слились психологическая драма и выразительная пластика, специально написанная музыка и эмоциональный жест.

Постановка состоит из шести историй, объединенных темой человеческого одиночества. Люди, живущие в одном доме, разделены не только стенами своих квартир — между ними вырастают стены безразличия и непонимания. Повседневные заботы и копящаяся усталость делают людей глухими, они уже не хотят или не могут слышать других. Разговор о чужих проблемах становится «белым шумом», непреодолимое стремление излить свои мысли, чувства, желания превращает общение в звуковой хаос, в котором каждый слышит только себя. И в итоге человек оказывается один на один с не слышащим его миром.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщает пресс-служба театра.

Читайте также:
Театры театральная постановка премьера
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как Россия ответит на отказ США и НАТО

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Что будет с курсом рубля в феврале

Виталий Лейбин
Виталий Лейбин

Войны с Украиной не будет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Все мнения
О проекте