FT: США подготовили санкции против руководителей госкомпаний в России

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Администрация президента США Джо Байдена подготовила санкции против членов советов директоров госкомпаний в России. Об этом сообщает FT со ссылкой на источники в понедельник, 31 января.

— Физические лица, которые мы определили, близки к Кремлю и играют роль в процессе принятия правительственных решений или как минимум имеют отношение к дестабилизирующему поведению Кремля, — рассказал неназванный чиновник из Белого дома.

Ограничительные меры, как уточняется, введут в случае нападения России на Украину. Они призваны отрезать фигурантов от международной финансовой системы, а члены их семей не смогут хранить деньги на Западе.

Помимо этого, санкции затронут банковский и энергетический сектора России. Ряд лиц был выбран из отправленного Конгрессу американским Минфином в 2018 году секретного списка высокопоставленных политиков и бизнесменов, отмечает FT.

28 января МИД России расширил список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну. Основанием для их принятия выступают бездоказательные и абсурдные обвинения, считают в ведомстве.

Москва, как уточнили в МИД, неоднократно предостерегала Брюссель от использования односторонних ограничительных мер. В связи с этим на основе принципов взаимности и паритетности Россия приняла решение о расширении ответного списка представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд. Меры коснулись глав отдельных европейских ЧВК, представителей силовых структур, а также органов законодательной и исполнительной власти ряда стран — членов ЕС.