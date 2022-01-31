Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Вижу в дыму и огне»: смерти каких знаменитостей предсказала Ванга

Евгений Белоусов

Общество
«Вижу в дыму и огне»: смерти каких знаменитостей предсказала Ванга
Фото: Пакко / CC BY-SA 3.0

Уже 111 лет исполнилось 31 января со дня рождения знаменитой болгарской прорицательницы Ванги. За свою жизнь она сделала тысячи разных предсказаний, часть из которых весьма трагичны. Ясновидящая также известна тем, что предсказала смерть многих известных личностей.

Ванга за четыре месяца до произошедшего предупреждала о покушении на 35-го президента США Джона Кеннеди. Президент был убит 22 ноября 1963 года в Далласе. В его убийстве был обвинен Ли Харви Освальд, который сам был застрелен через два дня.

Прорицательница также увидела трагическую смерть принцессы Дианы. Гибель принцессы она предсказала во время трансляции свадьбы Дианы и принца Чарльза.

— Эта свадьба убьет девочку, — предрекла тогда Ванга.

Разведясь с принцем Чарльзом, леди Ди погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года.

Ванга сумела предсказать и смерть премьер-министра Индии Индиры Ганди за 15 лет до покушения на политика.

— Платье. Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне желто-оранжевое платье, — предсказала она.

Индира Ганди была убита 31 октября 1984 года. Политика застрелили собственные телохранители, когда она собиралась на встречу с английским писателем и актером Петром Устиновым в Нью-Дели. В день смерти на ней было сари шафранового цвета.

Кроме того, Ванга сумела предсказать и собственную смерть, передает Пятый канал. Предсказывая трагическую гибель принцессы Дианы, Ванга сказала, что сама она должна умереть за год до леди Ди. Так и получилось, Ванга ушла из жизни 11 августа 1996 года.

До этого стало известно, что Ванга предсказала судьбоносные перемены обладательницам шести женских имен.

Читайте также:
Предсказания Смерть Ванга
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как Россия ответит на отказ США и НАТО

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Что будет с курсом рубля в феврале

Виталий Лейбин
Виталий Лейбин

Войны с Украиной не будет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Все мнения
О проекте