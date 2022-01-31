«Вижу в дыму и огне»: смерти каких знаменитостей предсказала Ванга

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Уже 111 лет исполнилось 31 января со дня рождения знаменитой болгарской прорицательницы Ванги. За свою жизнь она сделала тысячи разных предсказаний, часть из которых весьма трагичны. Ясновидящая также известна тем, что предсказала смерть многих известных личностей.

Ванга за четыре месяца до произошедшего предупреждала о покушении на 35-го президента США Джона Кеннеди. Президент был убит 22 ноября 1963 года в Далласе. В его убийстве был обвинен Ли Харви Освальд, который сам был застрелен через два дня.

Прорицательница также увидела трагическую смерть принцессы Дианы. Гибель принцессы она предсказала во время трансляции свадьбы Дианы и принца Чарльза.

— Эта свадьба убьет девочку, — предрекла тогда Ванга.

Разведясь с принцем Чарльзом, леди Ди погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года.

Ванга сумела предсказать и смерть премьер-министра Индии Индиры Ганди за 15 лет до покушения на политика.

— Платье. Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне желто-оранжевое платье, — предсказала она.

Индира Ганди была убита 31 октября 1984 года. Политика застрелили собственные телохранители, когда она собиралась на встречу с английским писателем и актером Петром Устиновым в Нью-Дели. В день смерти на ней было сари шафранового цвета.

Кроме того, Ванга сумела предсказать и собственную смерть, передает Пятый канал. Предсказывая трагическую гибель принцессы Дианы, Ванга сказала, что сама она должна умереть за год до леди Ди. Так и получилось, Ванга ушла из жизни 11 августа 1996 года.

До этого стало известно, что Ванга предсказала судьбоносные перемены обладательницам шести женских имен.