Пьяный мужчина до смерти избил своего знакомого на западе Москвы

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Пьяный мужчина до смерти избил своего знакомого в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по столице.

По данным ведомства, 25 января в квартире жилого дома в Береговом проезде пьяный мужчина до смерти избил своего знакомого.

Вскоре после преступления злоумышленника задержали.

Подозреваемым по данному делу оказался 36-летний мужчина. Ему предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В настоящее время расследование по этому делу продолжается.

— Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — подытожили в ведомстве.

Накануне неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил прохожего в центре Москвы из-за отказа дать ему сигарету. Гражданин в возрасте 23 лет приехал в центр города, чтобы прогуляться и отдохнуть. В этот момент к нему подошел пьяный прохожий и попросил одолжить сигарету. Получив отказ, нетрезвый дебошир нанес «обидчику» несколько ударов в лицо.